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Wohnquartier A ne pas manquer magnifique 4 pieces renove par architecte a vendre proche de la mer bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 38743
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

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Bat Yam, Israel
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