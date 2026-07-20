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Wohnquartier Ramat aviv neve avivim

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38349
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Simtat Tagore, 40

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Wohnung zum Verkauf in Ramat-Aviv, im Bezirk Neve-Avivim, ruhige und hochwertige Gegend, in der Nähe von Sde-Dov, Kanyon de Ramat-Aviv, Parks, Schulen und öffentlichen Verkehrsmitteln. Jüngstes Gebäude. 2. Stock auf 7 mit Aufzug. 4 Zimmer, 2 Badezimmer. 105 m2 + 11 m2 Mirpeset auf der Hofseite. 2 Ausstellungen: Nord, West. 1 Keller. Preis: 4 590 000

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