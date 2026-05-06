  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
von
$3,55M
;
3
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35959
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 84 Levinsky Toast

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Spektakuläres Penthouse in einem neuen Gebäude (2021) – in der Nähe von Shuk HaCarmel & Nahalat Binyamin In der Gruzenberg Street, nur wenige Schritte vom Markt, dem Strand und den pulsierenden Orten in Tel Aviv, bietet dieses seltene Penthouse eine perfekte Mischung aus Luxus, Komfort und privilegierter Lage. Details zum Objekt: 3 Zimmer (2 Schlafzimmer — einschließlich eines sicheren Zimmers mamad + Wohnzimmer) 2 Badezimmer 4. Stock mit Aufzug 92.2 m2 innen 28,2 m2 sonnige Terrasse 83.3 m2 private Dachterrasse 2 Privatparkplätze ( Robotersystem) Dachfläche: Privater Jacuzzi Küche & Grill Gebiet Ein perfekter Außenbereich, um die Stadtansicht zu empfangen, zu entspannen und zu genießen. Preis: 10.500.000 Für einen exklusiven Besuch und weitere Details kontaktieren Sie Premium Real Estate.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jerusalem, Israel
von
$2,37M
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,75M
Wohnviertel Panorama sud ouest residence recente
Jerusalem, Israel
von
$946,400
Wohnviertel Beau rez de jardin
Naharija, Israel
von
$1,622
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse spectaculaire dans un immeuble neuf 2021 A deux pas du shuk hacarmel amp nahalat binyamin
Tel-Aviv, Israel
von
$3,55M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Alle anzeigen Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Wohnviertel Nouveau programme dappartements neufs a bat yam
Bat Yam, Israel
von
$912,600
BAT YAM Über das Projekt Das Hotel liegt im Herzen von Bat Yam, in einer ruhigen und renovierten Wohnumgebung, Diese Residenz bietet ein modernes, komfortables und raffiniertes Wohnerlebnis. Das Projekt zeichnet sich durch seine zeitgenössische Architektur aus und kombiniert elegantes Desig…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Wohnviertel Tel aviv au pied de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Günstig gelegen, in der Nähe von Royal Beach Hotel und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. 6-stöckiges Boutique-Projekt mit High-End und luxuriösen Dienstleistungen. Grüne Konstruktion. Meerblick sogar aus der ersten Etage. 1 Parkplatz für jede Wohnung. Die Wohnungen sind geräumig und gut…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Alle anzeigen Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Wohnviertel Espace de bureaux premium dans immeuble boutique talpiot
Jerusalem, Israel
von
$52,820
NEU AUF DER MARKT! Zu vermieten Yad Haroutzim Straße, im Herzen des Geschäfts- und Geschäftszentrums von Talpiot, mit schnellem Zugang zu den Hauptstraßen. Das Hotel liegt in einem ruhigen und hochwertigen Boutique-Gebäude, mit einer einladenden Lobby, Betreuer, Aufzüge und Tiefgarage mit d…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen