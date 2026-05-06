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Wohnquartier A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35950
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Merkaz Baalei Melaha, 4

Über den Komplex

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ZU VERKAUFEN – DIE PENTHOUSE DER RÜCKEN IN DER TEL-AVIV Ideal als Investition oder Fuß-zu-Erde. Nur 658/m2!!! Nur wenige Schritte vom Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard und nur 5 Minuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex in einer komplett renovierten Straße, in einem neuen Boutique-Gebäude mit erhaltenem Stil, im 5. Stock mit Aufzug. Hauptmerkmale: 135 m2 Innenraum 46 m2 Terrassen (6 m2 + 40 m2) Inklusive Keller Parkmöglichkeit Erste Ebene: Großes helles Wohnzimmer mit offener Küche 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit eigenem Bad und Terrasse von 6 m2 Zweites unabhängiges Badezimmer Karten in allen Räumen integriert Ein Zimmer ist ein Mamad (Safe Zimmer) Oberstufe: Mehrzweckraum (Sekundarbereich, Schreibtisch oder Leseecke) Badezimmer mit WC Zugang zu einer außergewöhnlichen Dachterrasse von 40 m2 mit Außenküche & integriertem Grill Genehmigung für Jacuzzi oder Schwimmbad Offene Ansicht – ideal für den Empfang oder den Genuss der gesamten Privatsphäre Gebäude und Ausstattung : High-End Materialien Moderne Boutique-Gebäude mit wenigen Wohnungen Kosten: Preis: IL 9,900,000 Preis pro m2 : Eigentumsgebühren : 900 NIS / Monat Kommunale Steuern (Arnona): NIS 1.800 / 2 Monate Die Zukunft des Königs George Street: Ein großer grüner Boulevard ist direkt vor dem Gebäude geplant. Das Penthouse wird einen ungehinderten Blick auf eine angelegte Straße ohne zukünftige Konstruktion haben. Darüber hinaus wird Magen David Square (King George, Allenby, Shenkin, Nahalat Binyamin Crossing) bald zu einem großen Transport-Hub, der von der Purple Line und M2 U-Bahn-Linie serviert wird, nur 100 Meter von der Unterkunft entfernt – die Verbesserung seiner Zugänglichkeit und langfristigen Wert. ??? Eine einmalige Gelegenheit!

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