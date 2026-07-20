  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre

Wohnquartier Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre

Aschdod, Israel
von
$2,46M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38795
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Exclusivite rue tchernichovsky projet bezalel quartier shenkin
Tel-Aviv, Israel
von
$2,16M
Wohnviertel Bonne affaire a florentine
Tel-Aviv, Israel
von
$738,000
Wohnviertel Duplex penthouse face a la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$7,54M
Wohnviertel Park hayam 4 pieces
Netanja, Israel
von
$947,920
Wohnviertel Magnifique appartement avec balcon et ascenseur tres belle hauteur sous plafond renove avec charme
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Opportunite du moment magnifique villa contemporaine a vendre
Aschdod, Israel
von
$2,46M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Alle anzeigen Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Wohnviertel Projet residentiel situe au coeur de tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$2,27M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Wohnviertel Sublime villa de 300m2 avec jadin et spa
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Wohnviertel Projet neuf kiryat hayovel jerusalem du 3 au 6 pieces
Jerusalem, Israel
von
$945,952
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen