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Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement entierement meuble etage haut avec vue grand magnifique spacieux vue sur la mer

Aschdod, Israel
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ID: 38658
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

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Aschdod, Israel
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