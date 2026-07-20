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Wohnquartier Superbe 3 pieces proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

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Wohnung zu vermieten in Tel Aviv, im Bezirk Kerem Hateimanim, nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Neues und luxuriöses Gebäude mit 24/7 Hausmeister und Fitnessstudio 6. Stock mit Aufzug 3 Stück 75m2 + 12m2 Terrasse mit Meerblick Voll ausgestattet Ruhig und hell 1 Parkplatz Preis: 20.000 Sofortige Einreise

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