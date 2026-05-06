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Wohnquartier Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35936
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Sderot Rothschild, 112

Über den Komplex

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UNIQUE JARDIN APPARTIN mit PRIVATE PISCINE UND PARKEN • 3 Stück • 2 Schlafzimmer • 1 Ankleidezimmer • 1 Badezimmer, 1 Toilette • Voll möbliert • 90 m2 + 100 m2 • Privater Garten mit Pool • Privatparkplatz Ort Habima / Boulevard Rothschild Preis: IL 9,500,000 Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen und einen Besuch. Wir sprechen Französisch, Englisch und Hebräisch.

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Tel-Aviv, Israel
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