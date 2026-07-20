  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux

Aschdod, Israel
von
$738,000
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38718
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Rambam

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve
Tel-Aviv, Israel
von
$3,59M
Wohnviertel Dans immeuble rEnovE appartement 3 piEces en trEs bon Etat avec miklat
Tel-Aviv, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Centre ville netanya rue abbah hillel
Netanja, Israel
von
$803,600
Wohnviertel Au centre avec terrasse dans un immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,16M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable au centre avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion entierement meuble haut standing investi luxueux magnifique spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,47M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement bonne occasion dans un bel immeuble investi renove spacieux
Aschdod, Israel
von
$738,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Alle anzeigen Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Wohnviertel Situe en plein coeur de tel aviv dans la rue pinsker cet appartement se trouve a seulement quelques pas de la plage des centres commerciaux des restaurants et de tout ce que la ville a a offrir
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Wohnviertel A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer
Bat Yam, Israel
von
$1,02M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$918,400
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen