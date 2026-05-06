  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Bord de mer

Wohnquartier Bord de mer

Aschkelon, Israel
von
$1,06M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35544
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Joyau à la Marina: 50 m vom Strand entfernt! Entdecken Sie diese charmante gemütliche Wohnung im 3. Stock eines kleinen intimen Gebäudes (5 Etagen). Traumlage: 50 Meter vom Wasser entfernt. Komfort: Optimierter Raum mit Sonnenterrasse. Serenity: Mamad enthalten für totale Ruhe. Ein idealer Fuß-zu-Erde, um den Alltag des Meeres zu genießen.

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel ExclusivitE duplex penthouse shenkin proche marche carmel
Tel-Aviv, Israel
von
$3,36M
Wohnviertel Bureaux a louer emplacement strategique a lentree de har hotzvim
Jerusalem, Israel
von
$20,700
Wohnviertel Appartement 3 pieces et demi deuxieme ligne de mer bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,50M
Wohnviertel Penthouse duplex proche mer avec grande terrasse piscinable
Netanja, Israel
von
$2,28M
Wohnviertel Vous revez dune maison familiale de haut standing dans un quartier residentiel avec piscine ne revez plus cette maison est faite pour vous
Chadera, Israel
von
$5,29M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bord de mer
Aschkelon, Israel
von
$1,06M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Wohnviertel Netanya
Netanja, Israel
von
$782,000
Rue Emmanuel Mol/Nitza, 2. Meerlinie, Balkon, ruhig, hell, großes Wohnzimmer, Aufzug, Keller, Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec balcon parking et cave pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$4,39M
Neu im Verkauf ausschließlich Bei 4 rue Favel in der Nähe von kikar hamedina und arlozorov in einer ruhigen Straße In einem neuen Immobilien- und Standprogramm signiert Even Derech Schöne Wohnung 3 Zimmer 71 m2 + eine luxuriöse sonnige Terrasse von 8 m2 Erste Etage Mamad in der Wohnung Tief…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Alle anzeigen Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Wohnviertel Duplex penthouse a 10 minutes a pied de la mer a un prix exceptionnel
Chadera, Israel
von
$2,10M
BZH RE/MAX Hadera präsentiert ein 5-Zimmer-Duplex-Penthouse im Küstengebiet Olga de Hadera. Eigenschaften: ✅ Duplex Penthouse mit 5 Zimmern von 150 m2 ✅ Sonnenterrasse von 50 m2 ✅ 8. und 9. Stock ✅ 2 Elternsuiten und ein sicheres Zimmer ✅ Geräumiges Wohnzimmer ✅ 3 Badezimmer und 3 Toiletten…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen