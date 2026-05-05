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Wohnquartier Proche de la mer

Aschkelon, Israel
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$571,220
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ID: 36150
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

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Schöne Wohnung 4 Zimmer in der Nähe des Meeres mit offenem Meerblick

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Aschkelon, Israel
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