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Wohnquartier Opportunite a saisir penthouse magnifique dans immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35944
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Shenkin, 4

Über den Komplex

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Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in einem seltenen und architektonisch gestalteten Gebäude Ursprünglich: 4 Schlafzimmer + 2 Badezimmer Aktuelle Konfiguration: 3 Schlafzimmer 2 Badezimmer 1 zusätzliche Toilette im Obergeschoss Große Elternsuite geschaffen durch die Kombination von zwei Stücken Ein neuer öffentlicher Park befindet sich direkt vor dem Gebäude Keller : 2 Keller Preis berechnet: ILS 10.900.000

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Tel-Aviv, Israel
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