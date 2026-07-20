  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschdod
  4. Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse balcon sur la mer bien agence

Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse balcon sur la mer bien agence

Aschdod, Israel
von
$1,15M
;
7
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38663
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod
  • Adresse
    Exodus, 16

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Superbe 3 pieces avec parking et mamad pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf proche de la mer projet de qualite
Tel-Aviv, Israel
von
$1,42M
Wohnviertel A ne pas manquer agreable bel appartement
Aschkelon, Israel
von
$649,440
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$984,000
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer avec terrasse balcon sur la mer bien agence
Aschdod, Israel
von
$1,15M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bon emplacement bonne affaire bonne occasion
Tel-Aviv, Israel
von
$688,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Wohnviertel Immeuble neuf proche mer bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$2,07M
Wohnung zum Verkauf in der Nähe von Bograshov und nur wenige Schritte vom Meer entfernt. Neubau. Zweiter Stock mit Aufzug. Vier Zimmer. 2 Badezimmer. 84m2 + 10m2 vordere Terrasse. 3 Ausstellungen: Nord, Süd, West. 1 Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence
Tel-Aviv, Israel
von
$1,41M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen