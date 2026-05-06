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Wohnquartier Magnifique 5 pieces vue mer

Bat Yam, Israel
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06.05.26
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ID: 35729
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam

Über den Komplex

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Schöne 5 Zimmer im Ayam Park of Bat Yam bei Rishon LeZion. Voller Meerblick! In der Nähe aller Geschäfte, Country Club, Schulen, Restaurants und Strand. Ein paar Minuten von der Straßenbahn entfernt.

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Bat Yam, Israel
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