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Wohnquartier Superbe appartement 25 pieces rue karl netter tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38872
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 22.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Montefiore, 37

Über den Komplex

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Im Herzen von Tel Aviv, in einem neuen Boutique-Gebäude mit nur 12 Wohnungen, entdecken Sie diese schönen 2,5 Zimmer mit High-End-Service, für anspruchsvolle Kunden konzipiert. - 90 m2 Wohnfläche - Zwei sonnige Terrassen von jeweils 13 m2 (26 m2 insgesamt) - 2. Stock auf 6 mit Aufzug - Bau von nur 3 Wohnungen pro Etage Volles Badezimmer + Gästetoilette - Ankleiden - Privatkeller - Privater Roboterparkplatz - Mamak (gemeinsamer sicherer Raum im Obergeschoss) - Hausautomation (Smart House) Bodenheizung - Tollmans gehobene Küche, komplett ausgestattet mit Miele Geräten Nur für Residents Gym

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Tel-Aviv, Israel
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