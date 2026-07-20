  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon

Wohnquartier Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon

Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38764
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Israels, 23

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rez de chaussee avec terrasse au coeur de shenkin tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$1,48M
Wohnviertel Appartement toit penthouse lev tel aviv lev hair nord tel aviv yafo
Tel-Aviv, Israel
von
$3,28M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence bon emplacement dans un bel immeuble dans un immeuble neuf neuf projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$1,76M
Wohnviertel Superbe 103 m a deux pas de la mer avec parking et ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,75M
Wohnviertel Agreable avec terrasse haut standing projet de qualite
Chadera, Israel
von
$892,160
Sie sehen gerade
Wohnquartier Pied a terre ideal situe a 10 min de la mer parking ascenseur balcon immeuble neuf proche plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,20M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Wohnviertel Avec terrasse balcon sur la mer clair vue sur la mer
Netanja, Israel
von
$1,90M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Wohnviertel A proximite de la place habima et du boulevard rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$1,20M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Alle anzeigen Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Wohnviertel Magnifique 3 pieces darchitecte a vendre vue imprenable sur la mer hayarkon tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,95M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen