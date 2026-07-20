  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Jerusalem au coeur du centre ville

Wohnquartier Jerusalem au coeur du centre ville

Jerusalem, Israel
von
$1,902
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38542
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Jaffastraße, 110

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Immeuble neuf kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Wohnviertel Excellente opportunite a ne pas manquer villa a vendre grand terrain proche de la mer afridar ashkelon
Aschkelon, Israel
von
$1,71M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$1,87M
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand proche de la mer spacieux
Netanja, Israel
von
$1,74M
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Netanja, Israel
von
$3,08M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Jerusalem au coeur du centre ville
Jerusalem, Israel
von
$1,902
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Wohnviertel Penthouse au pied du kikar
Netanja, Israel
von
$3,08M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Wohnviertel Proche parc hayarkon
Tel-Aviv, Israel
von
$2,36M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Alle anzeigen Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Wohnviertel Neve tzedek tour de luxe 4 5 pieces
Tel-Aviv, Israel
von
$4,10M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen