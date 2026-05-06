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Wohnquartier Centre ville idealement place entierement renove

Ra’anana, Israel
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06.05.26
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ID: 35764
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

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Schöne Wohnung in der Innenstadt von Raanana. Bar Ilan Street. Ideal platziert. In der Nähe aller Geschäfte und Transport. Sehr geräumig. 130 m2 netto. Profitieren Sie von 2 kleinen Terrassen. Mamad und Parkplatz. Komplett renoviert. Investitionen.

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Ra’anana, Israel
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