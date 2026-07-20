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Wohnquartier A ne pas manquer 3 pieces neuf du kablan a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv

Givat Shmuel, Israel
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ID: 38842
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Givat Shmuel
  • Adresse
    Lipa Krepel

Über den Komplex

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Bezug: 6989 Neue Nachbarschaft in der Nähe aller Annehmlichkeiten und Tel Aviv 17-stöckiges neues Gebäude 3 neue Kablan-Stücke inklusive Mamad Fläche von 74 m2 Terrasse von 14 m2 mit offenem Blick 13. Stock mit Aufzügen Klimaanlage Elektrische Fensterläden 2 Badezimmer, 2 Toiletten Privater Parkplatz Sofortige Einreise

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Givat Shmuel, Israel
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