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Wohnquartier Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv

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Wohnquartier Ideal investissement emplacement privilegie 4 pieces a vendre proche de la mer ben yehuda tel aviv
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ben Yehuda, 109

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