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Wohnquartier Jerusalem holyland beit vagan

Jerusalem, Israel
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Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
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    Jerusalem Subdistrict
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    Jerusalem
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Jerusalem, Israel
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