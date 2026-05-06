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Wohnquartier A vendre superbe appartement 4 pieces en deuxieme ligne de mer avec vue mer

Bat Yam, Israel
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ID: 36087
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

Über den Komplex

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Zum Verkauf – Superb 4-Zimmer-Wohnung auf der zweiten Linie des Meeres, mit Meerblick. Diese helle Wohnung von 100 m2 befindet sich im 3. Stock auf 6 und verfügt über eine Terrasse von 14 m2, einen mamad, 2 Bäder, 2 Toiletten und einen schönen Balkon mit Licht. Ideal gelegen, nur wenige Gehminuten vom Meer und der Promenade, in der Nähe von Geschäften, Supermärkten, Restaurants und trendigen Cafés, Schulen und Crèches, sowie öffentlichen Verkehrsmitteln. Eine lebhafte, komfortable und angenehme Nachbarschaft, perfekt für die ganze Familie oder als qualitativ hochwertige Investition.

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