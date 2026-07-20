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Wohnquartier Immeuble neuf florentine 3 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38381
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Herzl, 122

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, im florentinischen Bezirk! Neues 5-jähriges Gebäude, 3. Stock mit 2 Aufzügen. 60m2 + 6m2 Balkon, 3 Zimmer mit Mamad. 1 Roboterparken im Zuge der Installation, solarer Warmwasserbereiter. Preis: 2.990.000

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Tel-Aviv, Israel
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