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Wohnquartier Spacieux et lumineux

Aschkelon, Israel
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$583,050
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ID: 36473
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Emek HaEla, 31 brbwr

Über den Komplex

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4-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Agamim in einem kleinen Gebäude von 4 Etagen mit 2 Eigentümern pro Landung, Luxus-Gebäude, geräumige und helle Wohnung mit 2 Terrassen.

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Aschkelon, Israel
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