  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Herzliya
  4. Wohnquartier A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer

Wohnquartier A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer

Herzliya, Israel
von
$1,31M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38722
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Herzliya
  • Adresse
    Sara Malkin

Standort auf der Karte

Herzliya, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse dans un bel immeuble au centre bon emplacement haut standing luxueux bel appartement magnifique
Tel-Aviv, Israel
von
$3,44M
Wohnviertel Penthouse dexception dans immeuble historique
Tel-Aviv, Israel
von
$5,41M
Wohnviertel Superbe appartement emplacement de premier choix
Tel-Aviv, Israel
von
$4,26M
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,08M
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces haut de gamme immeuble rEcent Etage 4 avec vue dEgagEe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,74M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A ne pas manquer bien agence bon emplacement dans un bel immeuble etage haut avec vue proche de la mer vue sur la mer
Herzliya, Israel
von
$1,31M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Wohnviertel Centre ville raanana immeuble recent duplex vue degagee
Ra’anana, Israel
von
$1,77M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina dashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,08M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Wohnviertel Somptueux 3 pieces neuf dans un immeuble classe
Tel-Aviv, Israel
von
$1,71M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen