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Wohnquartier centre ville rehov ben hillel 15

Jerusalem, Israel
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ID: 38854
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 21.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Ben-Jehuda-Straße, 5

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? 2,050.000 Ja, es existiert. ? Ideale Investition! ? Downtown: Rehov Ben Hillel 15 ✨ 2 Zimmer – 32 m2 ✨ Terrasse ✨ Mamad ✨ 7. Stock mit Aufzug ✨ Helle und angenehme Wohnung

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