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Wohnquartier Appartement 5 5 pieces quartier neve hadarim rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38272
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

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Exklusiv – Neve Hadarim District, Rishon LeZion, Greenspan Street. Zum Verkauf: geräumige und helle Wohnung mit 5,5 Zimmern. 132 m2 Wohnfläche + 2 Mirpesset (sonniger Balkon) von je 7 m2. ✅ 4. Stock von 9 ✅ Doppelorientierung – Süd und Ost ✅ 2 Toiletten und 2 Duschräume ✅ 2 separate Parkplätze in Tabou registriert ✅ Mamad (sicheres Zimmer) ✅ 7 m2 Keller in Tabou im Erdgeschoss ✅ Wohnung komplett renoviert in den letzten 4 Jahren: Duschräume, geflieste Böden, neue Küche und High-End-Schreiniger ✅ Komfortable und geräumige Master-Suite + Balkon von 7 m2 ✅ Gut gepflegtes Gebäude, kürzlich renovierte Fassade, moderne Eingangshalle und neu lackierte Außen ✅ Ideale Lage – in der Nähe von Schulen, Parks, Schulen, Kindergärten, Country Clubs, Synagogen und vielem mehr ? Verkaufspreis: 3.090.000 ✨ Die ideale Wohnung für eine Familie auf der Suche nach Lebensqualität, Raum und offene Sicht

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Rischon LeZion, Israel
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