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Wohnquartier Superbe duplex avec 45m de toit en plein coeur de tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35577
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaNeviim Avenue, 8

Über den Komplex

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Einzigartige Duplex-Penthouse-Wohnung, ideal gelegen auf der 4. und oberen Etage. Umgeben von Grün. 3 Zimmer2 Badezimmer und WC. 1. Ebene: großes Wohnzimmer mit Küche, ein weiteres Schlafzimmer mit Bad und WC. 71 m2 + Balkon von etwa 2 m2. 2. Ebene: besonders luxuriöse Elternsuite (ca. 25 m2). Zugang zu einer herrlichen privaten Dachterrasse von ca. 43 m2. Gesamtfläche: ca. 96 m2 Wohnfläche + ca. 45 m2 Außenfläche. Installation eines Aufzugs (Projekt bereits gestartet). Sanierung der gemeinsamen Teile geplant. Gemeinschaftsparkplatz.

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Tel-Aviv, Israel
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