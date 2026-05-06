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Wohnquartier Tres grand centre raanana immeuble recent

Ra’anana, Israel
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ID: 35756
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana

Über den Komplex

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Neue 4 Zimmer mit seltenen Bänden – Borohov Street, Raanana Eine Wohnung, die sich durch das unterscheidet, was fast nicht mehr gefunden wird: sehr große Innenvolumina und eine Terrasse von 13 m2 um das Wohnzimmer täglich zu erweitern. Im 4. Stock eines Gebäudes vor zwei Jahren renoviert, ist die Wohnung völlig neu und sofort verfügbar. Das geräumige Wohnzimmer und die großzügige Elternsuite bieten ein echtes Gefühl von Raum und Komfort vom Eingang. Borohov Street, zentral und gefragt, ermöglicht einen Lebensstil zu Fuß: Geschäfte, Schulen und Dienstleistungen in unmittelbarer Nähe. ✔️ Neue Wohnung ✔️ Renoviertes Gebäude ✔️ Terrasse 13 m2 ✔️ Außergewöhnliche Mengen ✔️ Sichere Roboterparkplätze Ein Gut für Käufer, die Raum, Zentralität und Lebensqualität bevorzugen, mehr als Sicht. Um zu besuchen.

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Ra’anana, Israel
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