  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf

Wohnquartier 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf

Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
06.05.26
$1,46M
05.05.26
$1,45M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35638
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Arlosoroff, 15 15 minutes

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Modernes Luxusgebäude mit Aufzug und Privatparkplatz. 3 Zimmer mit großem Wohnzimmer, elektrische Jalousien an Fenstern. Sehr hell, Balkon mit offenem Blick. Schöne Höhe unter Decke. Derzeit in Airbnb vermietet.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bat yam itzhak sadeh mini penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israel
von
$1,67M
Wohnviertel A vendre appartement neuf 4 piEces proche de la mer avec parking terrasse et cave
Tel-Aviv, Israel
von
$2,65M
Wohnviertel Sublime 4 pieces avec terrasse face a la mer
Bat Yam, Israel
von
$1,36M
Wohnviertel Appartement a vendre tel aviv petite rue entre sderot chen et dizengoff
Tel-Aviv, Israel
von
$2,58M
Wohnviertel Presale nouveau projet haut de gamme rue bloch
Tel-Aviv, Israel
von
$22,00M
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,46M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Wohnviertel A vendre maison arabe authentique avec sols d origine et hauts plafonds a baka jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$2,18M
Wohnung mit hohen Decken und ursprünglichen Etagen in einem echten arabischen Haus. Auf der 1. und letzten Etage, 20 Schritte, impresioning. Balkon succah, view degagee
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Alle anzeigen Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,37M
ZU VERKAUFEN – DIE PENTHOUSE DER RÜCKEN IN DER TEL-AVIV Ideal als Investition oder Fuß-zu-Erde. Nur 658/m2!!! Nur wenige Schritte vom Shuk HaCarmel, Shenkin, Rothschild Boulevard und nur 5 Minuten vom Strand entfernt befindet sich dieses einzigartige Duplex in einer komplett renovierten St…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Rare a jerusalem
Wohnviertel Rare a jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,87M
Zu verkaufen – Armon Hanatsiv, Eliyahu Hakim Street Charmantes Familienhaus mit Garten und Nebengebäude In der gesuchten Gegend von Armon Hanatsiv, entdecken Sie dieses angenehme Haus in Dou mishpahti von ca. 140 m2, verteilt auf zwei Ebenen und bietet eine helle und funktionale Wohnumgebung…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen