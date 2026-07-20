  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netanja
  4. Wohnquartier Centre ville vue degagee

Wohnquartier Centre ville vue degagee

Netanja, Israel
von
$721,600
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38340
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Israel Zangvil, 15

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Schöne Wohnung zum Verkauf in der Innenstadt von Netanya in der Nähe von Shuk, Mall und zentraler Busbahnhof. Neubau. 8. Stock auf 12 mit 2 Aufzügen. Drei Zimmer. 2 Badezimmer. 90 m2 + 12 m2 Mirpeset. 1 Parkplatz. 1 Keller. 2 Ausstellungen: Süd, West. Preis: 2.200.000 Ideal für eine Investition sowie dort zu leben.

Standort auf der Karte

Netanja, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$2,69M
Wohnviertel Bon emplacement bonne affaire grand jardin
Kirjat Gat, Israel
von
$564,160
Wohnviertel Calme proche de la mer a ne pas manquer bien agence clair spacieux magnifique renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,69M
Wohnviertel Hayarmouk quartier remez rishon lezion une experience de vie luxueuse dans le quartier remez
Rischon LeZion, Israel
von
$1,20M
Wohnviertel Appartement jardin unique avec piscine privEe et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$3,12M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Centre ville vue degagee
Netanja, Israel
von
$721,600
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Wohnviertel Superbe 2 pieces dans immeuble neuf avec mamad et vue mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,15M
Für exklusiven Verkauf In einem neuen Immobilienprogramm unterzeichnet Carasso, Lieferung geplant in 2025 144 rue Ibn Gvirol In der Nähe von Basel-Komplex und Straßenbahn. Eine hervorragende funktionale Wohnung! 7. Stock! 2 Aufzüge im Gebäude 55 m2 Wohnfläche, plus einen luxuriösen überdac…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$747,840
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Wohnviertel Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,38M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen