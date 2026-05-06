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Wohnquartier Vue mer exceptionnelle

Aschkelon, Israel
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ID: 35536
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

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Am Yachthafen, 1 Minute vom Strand, sehr nettes Geschäft. Ferienwohnung 3 Zimmer von 60 m2 mit Terrasse von 12 m2 mit herrlichem Meerblick. Tiefgarage.

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Aschkelon, Israel
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