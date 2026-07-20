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Wohnquartier Projet sarona 4 pieces

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38308
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Aluf Kalman Magen, 3 Sarona Market

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in der luxuriösen Sarona-Komplex! Lieferung für August 2025! Hochgeschoss mit Aufzügen 4 Stück 2 Badezimmer 104m2 + 9m2 Terrasse mit offenem Blick 1 Parkplatz Hoch stehend mit Küche von 4,8 Metern mit Insel Hochwertiger Marmor Wohnung renoviert von einem Architekten Die gesamte Wohnung wurde über den üblichen Stand renoviert Preis: 5.950.000sh

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Tel-Aviv, Israel
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