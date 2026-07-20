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Wohnquartier Kikar milano vieux nord

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38350
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol

Über den Komplex

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Wohnung zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Kikar Milano und Blvd Nordau. Neues Gebäude nach Tama38. 1. Stock mit Aufzug. Zwei Zimmer. 53m2 + 12m2 Terrasse. Vorne. Ruhig und hell. Renoviertes Hochgerüst. Miklat im Gebäude. Preis: 3.250 000

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Tel-Aviv, Israel
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