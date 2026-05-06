  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Wohnquartier Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina

Aschkelon, Israel
von
$1,45M
06.05.26
$1,45M
05.05.26
$1,44M
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35655
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Yefe Nof, 25

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Erdgeschoss 5 Zimmer mit 2 Parkplätzen und einem Keller

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel La pEpite A tel aviv emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$2,89M
Wohnviertel Appartement A vendre centre bat yam rue jabotinsky zone recherchEe
Bat Yam, Israel
von
$816,000
Wohnviertel Avec terrasse bel appartement dans un immeuble neuf endroit calme haut standing
Tel-Aviv, Israel
von
$1,63M
Wohnviertel Appartement 4 piEces avec vue mer A deux pas de la plage gordon
Tel-Aviv, Israel
von
$3,23M
Wohnviertel Grand jardin
Aschkelon, Israel
von
$1,07M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Magnifique rez de jardin face a la mer quartier marina
Aschkelon, Israel
von
$1,45M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Wohnviertel Excellent emplacement
Aschkelon, Israel
von
$503,200
Wir bieten derzeit ein außergewöhnliches Programm in Ramot Yoram – Netivot, einem expandierenden Bereich, der Lebensqualität, Natur und modernen Komfort vereint. Was das Projekt vorschlägt: • 3- bis 5-Zimmer-Wohnungen, Penthäuser und Erdgeschoss • Attraktive Preise: ab 1.320.000 • High-End-…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Neuf projet keidar universite
Wohnviertel Neuf projet keidar universite
Wohnviertel Neuf projet keidar universite
Wohnviertel Neuf projet keidar universite
Ra’anana, Israel
von
$7,700
Schöne 3 Zimmer von 75 m2 mit 13 m2 Terrasse. Neubau östlich von Raanana neben der Open University. Ruhiger Bereich, offener Blick, Westterrasse. 2 Badezimmer, 1 Keller
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Wohnviertel Basel square 3 pieces renove a neuf avec ascenseur
Tel-Aviv, Israel
von
$1,60M
Sublime 3 Zimmer renoviert und komplett möbliert und geschmackvoll ausgestattet. Eckgebäude mit Aufzug, ruhig und grün. Schönes Wohnzimmer, 2 große Schlafzimmer, 2 Badezimmer und einen Balkon mit Blick auf die Straße. Wohn- und Wohnbereich mit vielen Geschäften
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen