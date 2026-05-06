  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem

Jerusalem, Israel
von
$1,43M
06.05.26
$1,43M
05.05.26
$1,42M
;
6
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35591
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Neues Projekt von 4 Gebäuden von 10 und 12 Etagen mit Wohnungen von 3 bis 6 Zimmern. Das Hotel liegt im Stadtteil Katamonim, in der Nähe von Katamon Hayeshana, 5 Gehminuten von der Rachel Imenou Street, in der Nähe der Cafés und Restaurants der Emek Refaim Street, 5 Gehminuten vom Stadtzentrum entfernt, und renommierte Bildungseinrichtungen. Tramway in Vorfreude. 2 Lifte pro Etage inklusive eines von Shabbat und Parkplatz Beginn 2027 Neueste Wohnungen zum Verkauf: 3 Zimmer Erdgeschoss 60m2 und 71m2 Garten Exposition: Nord/Ost Preis : 3,950,000 sh 3 Zimmer Garten 85m2 und 26,5m2 Garten Ausstellung : Nordost Preis: 4.200.000 sh 4 Zimmer 6. Stock, 104m2 und 9m2 Terrasse davon ein Teil succah Nordostausstellung Preis: 4.200.000 sh 4 Zimmer Erdgeschoss 116m2 und 121m2 Garten Preis: 6.110.000 sh 5 Zimmer Garten, 137m2 und 27m2 Garten Preis : 7,900,000 sh 5 Zimmer 5. Stock, 123m2 mit 17m2 Terrasse inklusive Soccah-Teil, schöne Aussicht, Ausstellung : Nordost Preis 5.200.000 sh Penthouses 6 Zimmer Alle Penthouses sind Duplex 137m2 mit 18m2 Terrasse Preis 7.700.000 sh Zahlung: 20%/80% Andere mögliche Zahlungsmittel auf Anfrage Betrifft: Preise können variieren Diese Preise beinhalten nicht unsere Agentur Gebühren 2% plus Maam (VAT)

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Proche de la mer
Aschkelon, Israel
von
$574,600
Wohnviertel OpportunitE rare 2 piEces moderne avec balcon amp parking
Jerusalem, Israel
von
$6,000
Wohnviertel Un appartement recemment construit idealement situe a quelques pas de la plage et du centre ville dynamique de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,14M
Wohnviertel Projet rue daniel bat yam
Bat Yam, Israel
von
$2,70M
Wohnviertel En plein centre ville de tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$2,00M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Projet neuf quartier katamonim du 3 au 6 pieces jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,43M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Alle anzeigen Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Wohnviertel Penthouse duplex a 2 pas du lac
Aschkelon, Israel
von
$2,40M
In einem kleinen Gebäude von 4 Etagen, ein Duplex-Penthouse von 138m2 Wohnfläche + 48m2 Terrasse, sehr schöne Küche, Keller und 2 Parkplätze
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Alle anzeigen Wohnviertel Au centre
Wohnviertel Au centre
Jerusalem, Israel
von
$975,800
superbe appart ein savione view africa Prestige Gebäude 4 Aufzüge atemberaubende Aussicht erneuert vom Architekten und voll möbliert mit Balkon
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Alle anzeigen Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Wohnviertel Unique magnifique rez de chaussee avec 245 m dexterieurs
Jerusalem, Israel
von
$2,55M
SALE JERUSALEM – Bayit Vegan SINGLE! Kleines Gebäude von 8 Wohnungen nur mit Aufzug! Wohnung 6 Zimmer – 185 m2 Ebene - bieten Erfrischung! Offizieller Garten im Cadastre 200 m2 Immense Wohnzimmer 25 m2 große Suite mit Ankleideraum + Badezimmer 2 Badezimmer - 3 Toiletten 3 Leitlinien Unabhäng…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen