  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Penthouse a renover proche mer

Wohnquartier Penthouse a renover proche mer

Tel-Aviv, Israel
von
$3,05M
;
4
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38307
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaKovshim, 45

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Penthouse mit Dachterrasse zum Verkauf in Tel Aviv, in einer ruhigen Straße von Kerem Hateimanim, nur wenige Schritte vom Meer entfernt! Gebäude im Renovierungsverfahren, mit Zusatz eines Aufzugs. Wohnung komplett zu renovieren. Vierter Stock auf 4. 4 Zimmer, 2 Badezimmer, 3 W.C. 135m2 + 37m2 Dachterrasse + 78m2 Dach. 1 großer Parkplatz. Preis: 9 300 000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Centre ville herzliya immeuble recent Etage eleve vue degagee terrasse souccah
Herzliya, Israel
von
$1,31M
Wohnviertel A ne pas manquer location de magasins proche de tel aviv
Azor, Israel
von
$1,312
Wohnviertel A deux pas de la place dizengoff appartement neuf rue bar kochba
Tel-Aviv, Israel
von
$2,12M
Wohnviertel Tres rare en centre ville de raanana piscinable
Ra’anana, Israel
von
$2,42M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble grand haut standing investi magnifique neuf spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$3,58M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Penthouse a renover proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$3,05M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Alle anzeigen Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Wohnviertel Rez de jardin exceptionnel au lev hair rothschild
Tel-Aviv, Israel
von
$3,21M
Außergewöhnlicher Garten zum Verkauf in Tel Aviv, Lev Hair, in der Nähe des Boulevard Rothschild. Jüngstes Gebäude. Rez-de-Garten in Bezug auf die Straße angehoben, mit absoluter Privatsphäre. Wohnung komplett renoviert im Jahr 2014. 3,5 Zimmer, 2 Badezimmer. 95m2 + 135m2 Garten. Hervorragen…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Alle anzeigen Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Wohnviertel Florentine magnifique appartement 3 pieces avec ascenseur parking et terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$1,28M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Wohnviertel Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Netivot, Israel
von
$820,000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen