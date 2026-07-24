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Wohnquartier Une pepite immobiliere

Jerusalem, Israel
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ID: 38879
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 24.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Israel Eldad, 27

Über den Komplex

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Ein seltenes und einzigartiges Gut, von denen, die nur alle paar Jahre auf den Markt kommen! Hervorragende 5-Zimmer-Gartenwohnung (einschließlich 2 Master-Suiten), renoviert mit hochwertigen Annehmlichkeiten und viel Geschmack. Etwa 130 m2 Wohnfläche, mit einem riesigen privaten Garten von 250 m2 im Kataster und einem beheizten Schwimmbad mit Genehmigung gebaut. Merkmale der Ausnahme: Fußbodenheizung, zentrale Klimaanlage, Außenküche, Fitnessraum, unabhängiges Büro, 2 überdachte Parkplätze und Keller. Ideale Lage, mit Blick auf eine Synagoge und eine Mikve, umgeben von Parks und Grünflächen. Ein echter Crush!

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