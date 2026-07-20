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Wohnquartier Immeuble neuf vieux nord proche mer

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38335
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Yehezkel, 38

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Wohnung zum Verkauf in Tel-Aviv, in einer ruhigen Straße in der Nähe von Hayarkon Park und das Meer! Dreijähriges Neubauen. 3. Stock auf 6 mit Aufzug. Drei Zimmer. 63m2 + 8m2 Terrasse. Mamad. Ein Roboterparkplatz. 2 Ausstellungen. Preis: 4.800.000sh

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