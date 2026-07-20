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Wohnquartier Appartement neuf en plein cOEur de tel aviv rue simtat almonit

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38266
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Simta Almonit, 3

Über den Komplex

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4-Zimmer-Wohnung in einem neuen Gebäude, ideal im Herzen von Tel Aviv, nur wenige Schritte von Nahalat Binyamin, Rothschild Boulevard und dem Strand entfernt. Merkmale: • 4 Stück • 97 m2 Wohnfläche • Neubau • Dreifachausstellung Nord – West • Sehr hell • Privatparkplätze • Moderne Dienstleistungen Gefragter Preis: 6 600 000 Eine seltene Adresse in einer der beliebtesten Gegenden Tel Avivs, die ein außergewöhnliches Lebensumfeld bietet.

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Tel-Aviv, Israel
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