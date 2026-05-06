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Wohnquartier Magnifique 2 pieces a vendre pres de kikar rabin et boulevard chen

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35551
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ibn Gabirol, 107

Über den Komplex

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ausschließlich zum Verkauf, In der Nähe von Rabin Square und Chen Boulevard 44 Ibn Gabirol Street In einem sicheren Gebäude mit Digicode und Alarmanlage Im 3. Stock, ruhig und angenehm Geräumige 2 Schlafzimmer renovierte Wohnung + Sonnenterrasse 68 m2 + ca. 5 m2 Terrasse Ein geräumiges Schlafzimmer, Ankleidezimmer, private Schränke und viel Stauraum. Schöne renovierte Wohnung mit Eiche Parkett Gästetoilette zusätzlich zum Badezimmer Derzeit vermietet

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Tel-Aviv, Israel
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