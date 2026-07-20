  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Mekor haim

Wohnquartier Mekor haim

Jerusalem, Israel
von
$869,200
;
Wohnquartier Mekor haim
1
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38805
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Rue calme proche mer frishman
Tel-Aviv, Israel
von
$1,62M
Wohnviertel A vendre sur la marina dherzliya
Herzliya, Israel
von
$1,02M
Wohnviertel Baka jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$1,968
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$1,97M
Wohnviertel Nouveau projet katamonim jerusalem du 2 au 5 pieces penthouses et rez de jardin
Jerusalem, Israel
von
$1,15M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Mekor haim
Jerusalem, Israel
von
$869,200
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Alle anzeigen Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Wohnviertel Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya
Netanja, Israel
von
$2,460
Referenz : TL 2677 Bezirk: Florentiner, sehr gute Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Wohnung im Studio-Projekt, rue Salame Schöne 3 Stücke inklusive Mamad Fläche von 70 m2 Terrasse von 12 m2 5. Stock mit Aufzug Klimaanlage Privater Parkplatz
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,58M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Alle anzeigen Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Wohnviertel Sublime 2 pieces balcon
Tel-Aviv, Israel
von
$980,720
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen