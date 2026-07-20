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Wohnquartier Belle occasion a ne pas manquer appartement 4 pieces entierement meuble a louer centre ville netanya

Netanja, Israel
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ID: 38303
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Tchernichovsky, 12

Über den Komplex

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Referenz : TL 2677 Bezirk: Florentiner, sehr gute Lage, in der Nähe aller Annehmlichkeiten Wohnung im Studio-Projekt, rue Salame Schöne 3 Stücke inklusive Mamad Fläche von 70 m2 Terrasse von 12 m2 5. Stock mit Aufzug Klimaanlage Privater Parkplatz

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Netanja, Israel
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