  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Wohnquartier Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$2,37M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35934
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    HaRav Kook, 22

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
VERKAUF Entdecken Sie diese schöne Wohnung in einem renovierten historischen Gebäude, nur 100 Meter vom Meer entfernt. Eigenschaften: • Fläche: 80 m2 + Balkon von 5 m2 • Etage: 2. mit Aufzug • Arrangement: 2 Schlafzimmer, 2 Badezimmer • Parkplatz: 2 Plätze Ruhige Straße in der Nähe des Royal Beach Hotel Eine einzigartige Mischung aus historischem Charme und modernem Komfort, ideal als Hauptwohnsitz oder Investition. Preis: 7,000.000 Kontaktieren Sie uns jetzt für weitere Informationen oder für einen Besuch!

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Bel immeuble neuf proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israel
von
$2,81M
Wohnviertel Neuf en centre ville tres lumineux
Ra’anana, Israel
von
$8,700
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$456,300
Wohnviertel A vendre penthouse dexception au cOEur de tel aviv parfait pour un investissement ou comme pied A terre
Tel-Aviv, Israel
von
$3,35M
Wohnviertel Residence services seniors haut de gamme a har homa jerusalem immobilier 026786595
Jerusalem, Israel
von
$1,52M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Decouvrez ce superbe appartement dans un immeuble historique renove a seulement 100 metres de la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$2,37M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Wohnviertel Sublime appartement a ashdod avec vue mer imprenable
Aschdod, Israel
von
$1,59M
Schöne Wohnung in einem neuen Gebäude, 5 Zimmer in 4 umgewandelt, bei "Youd Alef" rue Kineret. Unerlaubter, sonniger Meerblick, hochwertige Annehmlichkeiten. Nicht ernst
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Alle anzeigen Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Wohnviertel Vue mer exceptionnelle
Aschkelon, Israel
von
$537,420
Am Yachthafen, 1 Minute vom Strand, sehr nettes Geschäft. Ferienwohnung 3 Zimmer von 60 m2 mit Terrasse von 12 m2 mit herrlichem Meerblick. Tiefgarage
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse bien agence bonne affaire dans un bel immeuble en bon etat
Aschkelon, Israel
von
$517,140
Neve ilan 4 Zimmer im Zentrum rue elie Cohen sehr guter Zustand
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen