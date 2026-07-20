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Wohnquartier Appartement a vendre dans la prestigieuse tour yoo a tel aviv

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38262
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

Über den Komplex

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YOO Tower, Nissim Aloni Street, Tel Aviv Tel Aviv YOO Tower bietet ein Konzept, das von Starcks Universum inspiriert ist und Luxus, Opulenz, Humor und beispiellosen Stil kombiniert. Gebaut mit außergewöhnlichen Materialien und Handwerkskunst. Wohnung in der 8. Etage mit freiem Blick nach Nordwesten. Hervorragende geräumige Wohnung: • 188 m2 Wohnfläche • 10 m2 Sonnenterrasse • 4,5 Stück • Abgesichertes Zimmer (Mamad) • Große Master Suite mit Umkleidekabine • Zwei komplette Badezimmer • Zusätzliche Gästetoiletten • 2 private Parkplätze im Kataster registriert Vorteile des Gebäudes: • Spa • Sauna • Schwimmbad • Sporthalle • 24/7 Hausmeister

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Tel-Aviv, Israel
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