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Wohnquartier Centre ville bel immeuble grand appartement

Ra’anana, Israel
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ID: 38289
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Petach Tikwa
  • Stadt
    Ra’anana
  • Adresse
    Atidim

Über den Komplex

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Für Miete - Ra'anana In einer begehrten Gegend von Ra'anana gelegen, bietet diese schöne 6-Zimmer-Wohnung schöne Volumina und ein angenehmes Wohnumfeld, ideal für eine Familie. ✔️ 150 m2 Wohnfläche ✔️ Terrasse (mirpeset) von 16 m2 ✔️ Zweiter Stock ✔️ Privater Parkplatz ✔️ Höhle Eine helle und funktionale Wohnung, in der Nähe von Schulen, Geschäften und allen Annehmlichkeiten. ? Ab 10. August verfügbar.

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Ra’anana, Israel
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