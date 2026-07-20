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Wohnquartier Maison authentique pleine de potentiel

Netanja, Israel
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ID: 38325
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk haScharon
  • Stadt
    Netanja
  • Adresse
    Kadesh, 10

Über den Komplex

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Authentisches Haus zum Verkauf in Netanya, in einer ruhigen und grünen Straße in der Nähe der Sharet Street im Norden von Netanya. 450m2 Land, 320m2 Wohnfläche. Schöner Garten mit Obstbäumen. 7 Zimmer, 2 elterliche Suiten, darunter eine mit Umkleidekabine, 3 Badezimmer, 4 W.C. Ruhig und hell, offene Ansicht. 3 Mieteinheiten in der DRK mit Einnahmen von 8500 sh/Monat. Ein Haus voller Potenzial. Haus gemietet bei 11.000 sh / Monat.

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