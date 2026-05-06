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Wohnquartier Exceptionnel luxueux rare

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35765
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nisim Aloni, 10 zmrt G

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Außergewöhnlich – Mini Luxury Penthouse in Tel Aviv Im 24. Stock des renommierten Migdal One Tower, im Herzen des gesuchten Tzameret Parks, bietet dieses einzigartige Mini-Penthouse einen seltenen und exklusiven Lebensstil. 7 Zimmer 380 m2 luxuriöse Dienstleistungen Zwei Terrassen: • 40 m2 • 12 m2 Dekoriert mit Raffinesse eines Innenarchitekten, jedes Detail wurde entworfen, um Eleganz, Komfort und Moderne zu kombinieren. Großes Gebäude: • 24/7 Wache • Schwimmbad • Sportraum 4 Parkplätze 2 Keller Eine seltene Immobilie auf dem Markt, für eine Klientel, die Prestige, Raum und eine außergewöhnliche Lage in Tel Aviv suchen. Englisch

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Tel-Aviv, Israel
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