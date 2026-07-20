Wohnquartier Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

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Exklusiver Verkauf – Das schönste und beeindruckendste Penthouse im beliebten Katznelson-Viertel in Rishon LeZion!
? Penthouse 5 Zimmer auf einer Ebene, komplett renoviert
? 2014 Gebäude (außer Tama 38)
? Grundstücksfläche – 153 m2 gebaut
? Mirpeset (Sonnenterrasse) von 37 m2
? Zusätzliche Baurechte von 40 m2 auf dem Dach (Rechte bereits bezahlt) und Möglichkeit einer Dachterrasse von 110 m2
? Das Gute nimmt die ganze Etage allein ein, ohne Nachbarn
? 4 Leitlinien
? Bauwerkstatt – nur 9 Einwohner
? Aufzug
? Parken in Tabou (Landregister) registriert?
? Grand Mamad (gesichertes Zimmer)
? Komplette Renovierung Luxushotel Ebene
? Doppelbad und Bad für optimalen Komfort
? Kamilas Premium-Küche
? Parkett in echter Eiche in der gesamten Wohnung
? Große 3 Meter zentrale Insel mit Lagerung und Sitzgelegenheiten für 6 Personen
? Alle Ofenlacktüren – Breite und Höhe über dem Standard (90×230)
? Außergewöhnliche Lage im Herzen des Bezirks Katznelson - in der Nähe von allem: Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Stadtausgänge, Rothschild Street, Krankenversicherung, Restaurants, Cafés, Kulturhaus und vieles mehr
? Verkaufspreis — NIS 4 750 000
? Sehr selten und außergewöhnlich – Es gibt keine Wohnungen wie diese in Katznelson!
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Rischon LeZion, Israel
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