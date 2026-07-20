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Wohnquartier Vente exclusive le penthouse le plus beau et impressionnant du quartier katznelson tres prise a rishon lezion

Rischon LeZion, Israel
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ID: 38276
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Zentralbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Rechowot
  • Stadt
    Rischon LeZion
  • Adresse
    Zeev Jabotinsky

Über den Komplex

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Exklusiver Verkauf – Das schönste und beeindruckendste Penthouse im beliebten Katznelson-Viertel in Rishon LeZion! ? Penthouse 5 Zimmer auf einer Ebene, komplett renoviert ? 2014 Gebäude (außer Tama 38) ? Grundstücksfläche – 153 m2 gebaut ? Mirpeset (Sonnenterrasse) von 37 m2 ? Zusätzliche Baurechte von 40 m2 auf dem Dach (Rechte bereits bezahlt) und Möglichkeit einer Dachterrasse von 110 m2 ? Das Gute nimmt die ganze Etage allein ein, ohne Nachbarn ? 4 Leitlinien ? Bauwerkstatt – nur 9 Einwohner ? Aufzug ? Parken in Tabou (Landregister) registriert? ? Grand Mamad (gesichertes Zimmer) ? Komplette Renovierung Luxushotel Ebene ? Doppelbad und Bad für optimalen Komfort ? Kamilas Premium-Küche ? Parkett in echter Eiche in der gesamten Wohnung ? Große 3 Meter zentrale Insel mit Lagerung und Sitzgelegenheiten für 6 Personen ? Alle Ofenlacktüren – Breite und Höhe über dem Standard (90×230) ? Außergewöhnliche Lage im Herzen des Bezirks Katznelson - in der Nähe von allem: Schulen, öffentliche Verkehrsmittel, Stadtausgänge, Rothschild Street, Krankenversicherung, Restaurants, Cafés, Kulturhaus und vieles mehr ? Verkaufspreis — NIS 4 750 000 ? Sehr selten und außergewöhnlich – Es gibt keine Wohnungen wie diese in Katznelson!

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Rischon LeZion, Israel
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