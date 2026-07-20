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Wohnquartier Rue mikha A deux pas de ben yehuda tel aviv appartement rEnovE dans le cadre dun tama 38

Tel-Aviv, Israel
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ID: 38267
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Michah, 7

Über den Komplex

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In einem komplett renovierten Gebäude im Rahmen eines Tama 38/1-Projekts gelegen, bietet diese hervorragende neue 3-Zimmer-Wohnung allen modernen Komfort in einer begehrten Lage in Strandnähe. Merkmale: • 3 Stücke, darunter eine Mamad • 75 m2 Wohnfläche • Vierter Stock • Lift • Neue Wohnung, komplett ausgestattet • Moderne Dienstleistungen und ordentliche Oberflächen • Renoviertes Gebäude in Tama 38/1 Ideal für ein Paar, Senioren oder alle, die eine komfortable Wohnung suchen, zugänglich und einzugsbereit.

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